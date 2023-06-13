Акинфеев заявил, что не собирается завершать карьеру
- РИА Новости
«Многие говорят, что пора бы заканчивать. Но я заканчивать не собираюсь. И ещё буду радовать хотя бы семью своей игрой», — цитирует Акинфеева пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
По словам вратаря, у него действующий контракт с армейским клубом, который он собирается отработать до конца.
37-летний Акинфеев был признан лучшим вратарём сезона-2022/23 Российской премьер-лиги. Голкипер выступает за красно-синих с 2003 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за армейцев 29 матчей, пропустил 27 мячей и сыграл десять игр на ноль.
Контракт Акинфеева со столичным клубом истекает 30 июня 2024 года.
Ранее президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал, кем видит Акинфеева по окончании футбольной карьеры.