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Акинфеев заявил, что не собирается завершать карьеру

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Голкипер московского ЦСКА дал понять, что не намерен завершать карьеру профессионального футболиста.
Акинфеев заявил, что не собирается завершать карьеру
  • РИА Новости

«Многие говорят, что пора бы заканчивать. Но я заканчивать не собираюсь. И ещё буду радовать хотя бы семью своей игрой», — цитирует Акинфеева пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

По словам вратаря, у него действующий контракт с армейским клубом, который он собирается отработать до конца.

37-летний Акинфеев был признан лучшим вратарём сезона-2022/23 Российской премьер-лиги. Голкипер выступает за красно-синих с 2003 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за армейцев 29 матчей, пропустил 27 мячей и сыграл десять игр на ноль.

Контракт Акинфеева со столичным клубом истекает 30 июня 2024 года.  

Ранее президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал, кем видит Акинфеева по окончании футбольной карьеры.

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