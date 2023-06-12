Гинер: Акинфеев может стать тренером или вице-президентом ЦСКА

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал, кем видит вратаря и капитана армейцев Игоря Акинфеева по окончании футбольной карьеры.

«Он может быть и селекционером, и тренером, и менеджером, и вице‑президентом. Пока сложно ответить на вопрос, потому что он сам на него не даст ответ. Когда закончит, уже посмотрим, к чему его тянет», — цитирует Гинера «Матч ТВ».

37-летний Акинфеев был признан лучшим вратарём сезона-2022/23 Российской премьер-лиги. Голкипер выступает за красно-синих с 2003 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за армейцев 29 матчей, пропустил 27 мячей и сыграл десять игр на ноль.

Ранее бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин назвал Акинфеева сильнейшим вратарём России.