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Гришин назвал Акинфеева сильнейшим вратарём России

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Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин высказал своё мнение относительно игры вратаря и капитана красно-синих Игоря Акинфеева.
Гришин назвал Акинфеева сильнейшим вратарём России
  • РИА Новости

«Акинфеев — легенда ЦСКА, о нём не надо много говорить. Любой из команды соперника знает, что против него играет топ-вратарь. Игорь в очередной раз подтвердил свой высочайший уровень. Он является сильнейшим вратарём России. По уровню и близко пока никого нет», — цитирует Гришина «Чемпионат»

В суперфинале Кубка России ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Акинфеев.

37-летний Акинфеев был признан лучшим вратарём сезона-2022/23 Российской премьер-лиги. Голкипер выступает за красно-синих с 2003 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за армейцев 29 матчей, пропустил 27 мячей и сыграл десять игр на ноль. 

Ранее бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий оценил игру Акинфеева в матче суперфинала Кубка России с «Краснодаром».

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