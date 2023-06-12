Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Тренер Непомнящий: у Акинфеева подвиги по расписанию, как у Мюнхгаузена

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался об игре вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче суперфинала Кубка России с «Краснодаром».
Тренер Непомнящий: у Акинфеева подвиги по расписанию, как у Мюнхгаузена
  • РИА Новости

«У игроков ЦСКА хватило сил справиться с напряжением, а «Краснодару» помешал Акинфеев. Это уже народная примета — Игорь создан для того, чтобы спасать и выручать команду. Его статус в команде и высокий класс позволяют ЦСКА находиться на высоком уровне. У Игоря подвиги, как у барона Мюнхгаузена, идут по расписанию», — цитирует Непомнящего РИА Новости.

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Акинфеев.

37-летний Акинфеев был признан лучшим вратарём сезона-2022/23 Российской премьер-лиги. Голкипер выступает за красно-синих с 2003 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за армейцев 29 матчей, пропустил 27 мячей и сыграл десять игр на ноль. 

Ранее сообщалось, как генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил игру Акинфеева в суперфинале Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить