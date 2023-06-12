Тренер Непомнящий: у Акинфеева подвиги по расписанию, как у Мюнхгаузена

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался об игре вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче суперфинала Кубка России с «Краснодаром».

«У игроков ЦСКА хватило сил справиться с напряжением, а «Краснодару» помешал Акинфеев. Это уже народная примета — Игорь создан для того, чтобы спасать и выручать команду. Его статус в команде и высокий класс позволяют ЦСКА находиться на высоком уровне. У Игоря подвиги, как у барона Мюнхгаузена, идут по расписанию», — цитирует Непомнящего РИА Новости.

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Акинфеев.

37-летний Акинфеев был признан лучшим вратарём сезона-2022/23 Российской премьер-лиги. Голкипер выступает за красно-синих с 2003 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за армейцев 29 матчей, пропустил 27 мячей и сыграл десять игр на ноль.

Ранее сообщалось, как генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил игру Акинфеева в суперфинале Кубка России.