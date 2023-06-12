Бабаев: Акинфеев подтвердил, что он великий

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил игру голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева в суперфинале Кубка России.

«Это особые эмоции после первого кубка за семь лет, тем более такая концовка. Мы были поближе к победе, но серия пенальти добавляет градуса любому финалу. Акинфеев в очередной раз подтвердил, что он великий. Только усилил эмоции от этой победы», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Акинфеев.

37-летний Акинфеев был признан лучшим вратарём сезона-2022/23 Российской премьер-лиги. Голкипер выступает за красно-синих с 2003 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за армейцев 29 матчей, пропустил 27 мячей и сыграл десять игр на ноль.

Ранее сообщалось, что Газзаев назвал Акинфеева лучшим игроком в истории российского футбола.