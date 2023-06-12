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Газзаев назвал Акинфеева лучшим игроком в истории российского футбола

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил мастерство Игоря Акинфеева в серии пенальти с «Краснодаром».

«Акинфеев, на мой взгляд, лучший игрок в истории российского футбола. Он номер один среди всех российских игроков. Человек уже 20 лет бессменно выступает на таком уровне, держит высокую планку и не устаёт завоёвывать трофеи! Он не делает себе поблажек, полностью отдаёт себя работе, футболу», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

37-летний Акинфеев был признан лучшим вратарём сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ). Голкипер выступает за красно-синих с 2003 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за армейцев 29 матчей, пропустил 27 мячей и сыграл десять игр на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €2 млн.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказал мнение, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев сможет играть до 50 лет.

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