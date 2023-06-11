Титов предположил, что Акинфеев будет играть до 50 лет

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказал мнение, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев сможет играть до 50 лет.

«Великий вратарь, которым можно восхищаться. Можно вспомнить Яшина, Дасаева, Черчесова, в нашей стране это и Акинфеев, который сделал большое дело для ЦСКА. Он будет играть до 50 лет. Человек бьёт рекорды и получает удовольствие. Есть Акинфеев, а за ним пропасть», — цитирует Титова РИА Новости.

37-летний Акинфеев был признан лучшим вратарём сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ). Голкипер выступает за красно-синих с 2003 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за армейцев 29 матчей, пропустил 27 мячей и сыграл десять игр на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €2 млн.

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Акинфеев.

Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что главный арбитр Владислав Безбородов в финальном матче Кубка России по футболу между ЦСКА и «Краснодаром» был на стороне москвичей.