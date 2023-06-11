Титов предположил, что Акинфеев будет играть до 50 лет
- РИА Новости
«Великий вратарь, которым можно восхищаться. Можно вспомнить Яшина, Дасаева, Черчесова, в нашей стране это и Акинфеев, который сделал большое дело для ЦСКА. Он будет играть до 50 лет. Человек бьёт рекорды и получает удовольствие. Есть Акинфеев, а за ним пропасть», — цитирует Титова РИА Новости.
37-летний Акинфеев был признан лучшим вратарём сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ). Голкипер выступает за красно-синих с 2003 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за армейцев 29 матчей, пропустил 27 мячей и сыграл десять игр на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €2 млн.
В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Акинфеев.
Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что главный арбитр Владислав Безбородов в финальном матче Кубка России по футболу между ЦСКА и «Краснодаром» был на стороне москвичей.