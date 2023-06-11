Червиченко заявил, что судья помогал ЦСКА в финале Кубка России

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что главный арбитр Владислав Безбородов в финальном матче Кубка России по футболу между ЦСКА и «Краснодаром» был на стороне москвичей.

«До конца не понял, насколько правильным был пенальти в ворота «Краснодара», очень сильно притянуто за уши. Мне кажется, что судья был больше на стороне ЦСКА. Практически все моменты арбитр трактовал в пользу москвичей», — цитирует Червиченко РИА Новости.

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В составе армейской команды отличился Фёдор Чалов (32-я минута, пенальти). У «Краснодара» мяч забил Джон Кордоба (50-я).

В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Игорь Акинфеев.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России.