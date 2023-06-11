Федотов: признаём, розыгрыш для ЦСКА в Кубке России был очень хороший

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России.

«Всех поклонников и команду поздравляю с этим трофеем. Бежали к вам и не успели глотнуть, как говорится, давно этого золотистого, приятного напитка из кубка. Уже подзабыли. Признаём, розыгрыш был очень хороший, удачный», — цитирует Федотова Sport24.

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В составе армейской команды отличился Фёдор Чалов (32-я минута, пенальти). У «Краснодара» мяч забил Джон Кордоба (50-я).

В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Игорь Акинфеев.

Ранее полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался после победы над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России.