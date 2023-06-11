Зделар: важно, что ЦСКА выиграл Кубок через десять долгих лет

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался после победы над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России.

«Зачем что-то говорить об игре? Важно лишь то, что мы выиграли этот Кубок после долгих десяти лет! Горжусь всей командой и рад, что в первый сезон в России сразу выиграл трофей», — цитирует Зделара Sport24.

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В составе армейской команды отличился Фёдор Чалов (32-я минута, пенальти). У «Краснодара» мяч забил Джон Кордоба (50-я).

В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Игорь Акинфеев.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос, что нужно армейцам для борьбы с санкт-петербургским «Зенитом» в чемпионате России.