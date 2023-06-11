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Гинер: мы ждали Месси в ЦСКА — жаль, что он ушёл в Америку

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Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос, что нужно армейцам для борьбы с санкт-петербургским «Зенитом» в чемпионате России.
Гинер: мы ждали Месси в ЦСКА — жаль, что он ушёл в Америку
  • Gettyimages.ru

«Нужна стабильность в играх с командами из средней и нижней части таблицы. Знаете, я очень жалею, что Месси ушёл в Америку. Мы ожидали его здесь. Нужно ещё Неймара и Роналду — и всё будет идеально», — цитирует Гинера Sport24.

Официальное подписание соглашения Месси с «Интер Майами» должно произойти 1 июля.

Третьего июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. 

В суперфинале Кубка России ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). 

Ранее полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов после поражения в суперфинале от ЦСКА заявил, что покидает краснодарский клуб.

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