Ионов объявил об уходе из «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов после поражения в суперфинале Кубка России от ЦСКА заявил, что покидает краснодарский клуб.

«Это был мой последний матч за «Краснодар». Решение было принято внутренне в конце чемпионата. От него я не мог отойти. Не мог проявлять свои качества, мало играл», — цитирует Ионова «Чемпионат».

Ионов перешёл из «Ростова» в «Краснодар» в 2020 году. В сезоне-2022/2023 хавбек провёл 27 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) за «быков», забил семь мячей и отличился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €1,5 млн.

«Краснодар» потерпел поражение от ЦСКА со счётом 1:2 после серии пенальти.

Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что команда до последнего верила в победу в суперфинале Кубка России по футболу.