Сперцян заявил, что «Краснодар» не верил до конца в поражение в Кубке России

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что команда до последнего верила в победу в суперфинале Кубка России по футболу.

«Хорошая игра. Мы прошли молодой командой такой путь до финала. Не согласен с пенальти, который был назначен в наши ворота. По судейству не буду ничего говорить. У нас был план, мы его придерживались. Не верилось, что проиграем», — цитирует Сперцяна РИА Новости.

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В составе армейской команды отличился Фёдор Чалов (32-я минута, пенальти). У «Краснодара» мяч забил Джон Кордоба (50-я).

В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Игорь Акинфеев.

Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич назвал «ненормальным» решение судьи назначить пенальти в матче с ЦСКА.