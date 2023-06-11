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Сперцян заявил, что «Краснодар» не верил до конца в поражение в Кубке России

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что команда до последнего верила в победу в суперфинале Кубка России по футболу.
Сперцян заявил, что «Краснодар» не верил до конца в поражение в Кубке России
  • Gettyimages.ru

«Хорошая игра. Мы прошли молодой командой такой путь до финала. Не согласен с пенальти, который был назначен в наши ворота. По судейству не буду ничего говорить. У нас был план, мы его придерживались. Не верилось, что проиграем», — цитирует Сперцяна РИА Новости

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В составе армейской команды отличился Фёдор Чалов (32-я минута, пенальти). У «Краснодара» мяч забил Джон Кордоба (50-я). 

В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Игорь Акинфеев.

Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич назвал «ненормальным» решение судьи назначить пенальти в матче с ЦСКА.

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