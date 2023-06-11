Тренер «Краснодара» назвал «ненормальным» решение судьи назначить пенальти в матче с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился комментарием после поражения от ЦСКА в суперфинале Кубка России.

«С того небольшого монитора, что есть у меня, — это было не пенальти. По-моему, ненормально не увидеть это с большого экрана. Также о том, что нет пенальти, мне сказал игрок. Нет, я поздравляю ЦСКА! Но это тяжело, очень тяжело», — цитирует Ивича Sport24.

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В составе армейской команды отличился Фёдор Чалов (32-я минута, пенальти). У «Краснодара» мяч забил Джон Кордоба (50-я).

В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Игорь Акинфеев.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу армейцев над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России.