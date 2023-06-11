Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Тренер «Краснодара» назвал «ненормальным» решение судьи назначить пенальти в матче с ЦСКА

Короткая ссылка
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился комментарием после поражения от ЦСКА в суперфинале Кубка России.
Тренер «Краснодара» назвал «ненормальным» решение судьи назначить пенальти в матче с ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«С того небольшого монитора, что есть у меня, — это было не пенальти. По-моему, ненормально не увидеть это с большого экрана. Также о том, что нет пенальти, мне сказал игрок. Нет, я поздравляю ЦСКА! Но это тяжело, очень тяжело», — цитирует Ивича Sport24.

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В составе армейской команды отличился Фёдор Чалов (32-я минута, пенальти). У «Краснодара» мяч забил Джон Кордоба (50-я). 

В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Игорь Акинфеев.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу армейцев над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить