Бабаев: надеюсь, победа в Кубке России станет поворотной для ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу армейцев над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России.

«Сегодняшний финал был очень эмоциональным благодаря серии пенальти! Мы очень-очень счастливы! Вы сами всё видели. Надеюсь, этот момент станет поворотным для ЦСКА. Команда будет стараться вернуть утраченные позиции», — цитирует Бабаева Sport24.

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В составе армейской команды отличился Фёдор Чалов (32-я минута, пенальти). У «Краснодара» мяч забил Джон Кордоба (50-я).

В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Игорь Акинфеев.

Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что посвящает победу в Кубке России по футболу сезона-2022/23 болельщикам армейской команды.