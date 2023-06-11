Акинфеев — о победе ЦСКА в Кубке России: сегодня Москва красно-синяя

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что посвящает победу в Кубке России по футболу сезона-2022/23 болельщикам армейской команды.

«Сегодня Москва красно-синяя. Я очень счастлив и горд. Хочу поздравить болельщиков, это их победа, их радость, мы их любим, ценим. Эта победа для вас», — сказал Акинфеев «Матч ТВ».

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В составе армейской команды отличился Фёдор Чалов (32-я минута, пенальти). У «Краснодара» мяч забил Джон Кордоба (50-я).

В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Игорь Акинфеев.

Ранее сообщалось, что ЦСКА восьмой раз в истории выиграл Кубок России по футболу.