Акинфеев — о победе ЦСКА в Кубке России: сегодня Москва красно-синяя
- РИА Новости
«Сегодня Москва красно-синяя. Я очень счастлив и горд. Хочу поздравить болельщиков, это их победа, их радость, мы их любим, ценим. Эта победа для вас», — сказал Акинфеев «Матч ТВ».
В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В составе армейской команды отличился Фёдор Чалов (32-я минута, пенальти). У «Краснодара» мяч забил Джон Кордоба (50-я).
В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Игорь Акинфеев.
Ранее сообщалось, что ЦСКА восьмой раз в истории выиграл Кубок России по футболу.