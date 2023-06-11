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ЦСКА восьмой раз в истории выиграл Кубок России по футболу

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Московский ЦСКА завоевал Кубок России по футболу сезона-2022/23.
ЦСКА восьмой раз в истории выиграл Кубок России по футболу
  • РИА Новости

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В составе армейской команды отличился Фёдор Чалов (32-я минута, пенальти). У «Краснодара» мяч забил Джон Кордоба (50-я). 

В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Игорь Акинфеев.

Для армейцев это восьмой Кубок России в истории. До этого они побеждали в сезонах-2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13.

Ранее сообщалось, что более 53 тыс. зрителей посетили Суперфинал Кубка России по футболу в «Лужниках».

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