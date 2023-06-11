ЦСКА восьмой раз в истории выиграл Кубок России по футболу

Московский ЦСКА завоевал Кубок России по футболу сезона-2022/23.

В суперфинале ЦСКА по пенальти переиграл «Краснодар». Основное время матча на стадионе «Лужники» в Москве завершилось вничью (1:1). В составе армейской команды отличился Фёдор Чалов (32-я минута, пенальти). У «Краснодара» мяч забил Джон Кордоба (50-я).

В серии пенальти точнее оказались футболисты армейской команды. Решающий удар отразил Игорь Акинфеев.

Для армейцев это восьмой Кубок России в истории. До этого они побеждали в сезонах-2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13.

Ранее сообщалось, что более 53 тыс. зрителей посетили Суперфинал Кубка России по футболу в «Лужниках».