Более 53 тысяч зрителей посетили суперфинал Кубка России по футболу в «Лужниках»

Стало известно, сколько зрителей присутствуют на суперфинале Кубка России по футболу сезона-2022/23 между столичным ЦСКА и «Краснодаром».

РИА Новости