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Более 53 тысяч зрителей посетили суперфинал Кубка России по футболу в «Лужниках»

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Стало известно, сколько зрителей присутствуют на суперфинале Кубка России по футболу сезона-2022/23 между столичным ЦСКА и «Краснодаром».
Более 53 тысяч зрителей посетили суперфинал Кубка России по футболу в «Лужниках»
  • РИА Новости

53 425 зрителей посетили матч на столичном стадионе «Лужники».

Счёт в игре — 1:1.

Ранее тренер московского ЦСКА Олег Фоменко объяснил выбор стартового состава на суперфинал Кубка России с «Краснодаром» известной футбольной истиной.

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