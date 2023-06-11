Более 53 тысяч зрителей посетили суперфинал Кубка России по футболу в «Лужниках»
Стало известно, сколько зрителей присутствуют на суперфинале Кубка России по футболу сезона-2022/23 между столичным ЦСКА и «Краснодаром».
- РИА Новости
53 425 зрителей посетили матч на столичном стадионе «Лужники».
Счёт в игре — 1:1.
Ранее тренер московского ЦСКА Олег Фоменко объяснил выбор стартового состава на суперфинал Кубка России с «Краснодаром» известной футбольной истиной.
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