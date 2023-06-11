Тренер московского ЦСКА Фоменко — о матче с «Краснодаром»: победный состав не меняют

Тренер московского ЦСКА Олег Фоменко объяснил выбор стартового состава на Суперфинал Кубка России с «Краснодаром» известной футбольной истиной.

«У нас сюрпризов нет, победный состав не меняют. У «Краснодара» обычно в ротации два-три человека. В матче с «Ахматом» они дали лидерам отдохнуть, посмотрим. Команда очень быстро играет, хорошо контролирует мяч, с «быками» действовать непросто», — цитирует Фоменко «Матч ТВ».

По его словам, тренерский штаб армейской команды хорошо изучил соперника.

«Встречаемся не в первый раз. Какие-то моменты подготовили, посмотрим, что получится», — добавил Фоменко.

Финальный матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 17:00 мск.

Ранее ЦСКА объявил стартовый состав на Суперфинал Кубка России с «Краснодаром».