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ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона

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В «Пари Сен-Жермен» подтвердили, что нападающий Лионель Мессии не будет выступать во французском клубе в сезоне-2023/24.

«После двух сезонов Месси покидает наш клуб. Контракт аргентинца не будет продлен. Мы желаем Лео больших успехов в его дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы команды из столицы Франции.

Аргентинец подписал контракт с ПСЖ летом 2021 года. В текущем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Хави заявил, что Месси примет решение о будущем на следующей неделе.

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