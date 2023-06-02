Тренер «Барселоны» Хави заявил, что Месси примет решение о будущем на следующей неделе

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави заявил, что аргентинский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси примет решение относительно продолжения своей карьеры на следующей неделе.

«На следующей неделе он примет решение, вы должны оставить его в покое. Я уже много раз говорил, что для него здесь открыты двери», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Каталонцы готовы платить 35-летнему футболисту €12—13 млн в год после вычета налогов. Самым выгодным предложением для игрока остаётся вариант с саудовским «Аль-Хилялем», который готов платить форварду €1,2 млрд за два года.

В текущем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее стало известно, что американский клуб «Интер Майами» сделал предложение Месси.