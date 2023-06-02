Diario Sport: «Интер Майами» сделал предложение Месси на €200 млн

Американский клуб «Интер Майами» сделал предложение нападающему «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси.

Соглашение с аргентинцем будет рассчитано на четыре года с зарплатой €50 млн в год, сообщает Diario Sport.

Отмечается, что у Месси есть дом в Майами, поэтому футболист сможет быстро адаптироваться.

Самым выгодным предложением для игрока остаётся вариант с саудовским «Аль-Хилялем», который готов платить форварду €1,2 млрд за два года.

В текущем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее в ПСЖ опровергли слова главного тренера команды Кристофа Галтье по поводу того, что Месси покинет клуб по окончании сезона-2022/23.