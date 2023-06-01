В ПСЖ опровергли слова Галтье об уходе Месси из команды по окончании сезона
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1 июня Галтье заявил, что Месси проведёт свой последний матч на «Парк де Пренс».
В клубе уточнили, что специалист имел в виду последний матч в этом сезоне.
В текущем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
3 июня ПСЖ проведёт заключительный матч в чемпионате Франции с «Клермоном».
Ранее Галтье заявил, что люди должны ценить карьеру Месси.