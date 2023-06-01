В ПСЖ опровергли слова Галтье об уходе Месси из команды по окончании сезона

В «Пари Сен-Жермен» опровергли слова главного тренера команды Кристофа Галтье по поводу того, что нападающий Лионель Месси покинет клуб по окончании сезона-2022/23.

1 июня Галтье заявил, что Месси проведёт свой последний матч на «Парк де Пренс».

В клубе уточнили, что специалист имел в виду последний матч в этом сезоне.

В текущем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

3 июня ПСЖ проведёт заключительный матч в чемпионате Франции с «Клермоном».

Ранее Галтье заявил, что люди должны ценить карьеру Месси.