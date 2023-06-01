Месси покинет ПСЖ по окончании сезона

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье сообщил, что нападающий Лионель Месси покинет клуб по окончании текущего сезона.

«Для меня было честью тренировать лучшего игрока в истории футбола. Месси проведёт свой последний матч на «Парк де Пренс». Я надеюсь, что его встретят наилучшим образом», — приводит слова Галтье Footmercato.

В текущем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

3 июня ПСЖ проведёт заключительный матч в чемпионате Франции с «Клермоном».

Ранее Галтье заявил, что люди должны ценить карьеру Месси.