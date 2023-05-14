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Галтье заявил, что люди должны ценить карьеру Месси

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье заявил, что наслаждается возможностью работать с нападающим парижского клуба Лионелем Месси.
Галтье заявил, что люди должны ценить карьеру Месси
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Federico Pestellini

«Лионель — лучший футболист в истории. Люди должны ценить карьеру Месси. Горжусь, что тренирую его и наслаждаюсь этим уже десять месяцев», — приводит слова тренера Le10sport.com.

В начале мая 35-летний аргентинец без разрешения руководства ПСЖ отправился в Саудовскую Аравию. Парижский клуб отстранил нападающего от тренировок, но 8 мая он вернулся к общую группу и сыграл 90 минут в матче 35-го тура Лиги 1 с «Аяччо» (5:0).

В текущем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Галтье заявил, что Месси был сосредоточен на игре, несмотря на свист болельщиков.

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