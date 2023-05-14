Галтье высказался об освистывании Месси болельщиками ПСЖ
«Были свистки, но очень быстро большая часть стадиона позаботилась о том, чтобы заглушить их, чтобы поддержать Месси. Он оставался сосредоточенным с желанием оживить игру», — сказал тренер.
Фанаты команды освистали форварда во время оглашения составов команд. А после начала игры они стали свистеть в адрес Месси при каждом касании мяча.
Игра завершилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Галтье.
Ранее Карлос Тевес раскритиковал ПСЖ за отстранение Месси.