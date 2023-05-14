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Галтье высказался об освистывании Месси болельщиками ПСЖ

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье отреагировал на то, что некоторые болельщики команды освистали нападающего Лионеля Месси в матче 35-го тура чемпионата Франции с «Аяччо».

«Были свистки, но очень быстро большая часть стадиона позаботилась о том, чтобы заглушить их, чтобы поддержать Месси. Он оставался сосредоточенным с желанием оживить игру», — сказал тренер.

Фанаты команды освистали форварда во время оглашения составов команд. А после начала игры они стали свистеть в адрес Месси при каждом касании мяча.

Игра завершилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Галтье.

Ранее Карлос Тевес раскритиковал ПСЖ за отстранение Месси.

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