Тевес раскритиковал ПСЖ за отстранение Месси

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес высказался об отстранении Лионеля Месси от тренировок в ПСЖ.

«Месси напомнил всем, насколько он скромен. Если бы я был чемпионом мира, и мне сказали бы извиниться за какую-то поездку в выходной день, то я бы улетел обратно в Росарио и отдыхал бы там, попивая мате. Вам пришлось бы извиняться передо мной, а не наоборот. В этой ситуации надо снять перед Месси шляпу, он поставил превыше всего команду», — цитирует Тевеса TyC Sports.

Напомним, что Месси был отстранён от команды за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.

Как сообщает RMC Sport, видео нападающего с извинениями было записано после заключения тайной сделки. В соглашении говорилось, что Месси вернётся к тренировкам после того, как извинится за произошедшее.

В нынешнем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 37 матчах за парижан. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее Галтье сообщил, что Месси выйдет в старте ПСЖ в первом матче после своего отстранения.