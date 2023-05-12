Галтье сообщил, что Месси выйдет в старте ПСЖ в первом матче после своего отстранения

Главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье рассказал, что нападающий парижского клуба Лионель Месси сможет принять участие в ближайшем матче.

«Когда Лео выходит на поле, вам приходится несколько подстраиваться под это. Я поговорил с ним во вторник, чтобы узнать, в каком он настроении. Я понял, что он полон мотивации и решимости. Он выйдет завтра в стартовом составе», — приводит слова Галтье PSG Community.

Напомним, что Месси был отстранён от команды за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.

В нынешнем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 37 матчах за парижан. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси подписал тайное соглашение с ПСЖ после отстранения от тренировок.