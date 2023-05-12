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RMC Sport: Месси подписал тайное соглашение с ПСЖ после отстранения от тренировок

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Нападающий ПСЖ Лионель Месси подписал тайное соглашение с клубом после отстранения от тренировок.
RMC Sport: Месси подписал тайное соглашение с ПСЖ после отстранения от тренировок
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, видео нападающего с извинениями было записано после заключения тайной сделки. В соглашении говорилось, что Месси вернётся к тренировкам после того, как извинится за произошедшее.

Напомним, что Месси был отстранён от команды за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.

В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 37 матчах за парижан. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее Месси обратился к Серхио Бускетсу, объявившему об уходе из «Барселоны».

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