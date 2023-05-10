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Месси обратился к Бускетсу, объявившему об уходе из «Барселоны»

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Нападающий ПСЖ Лионель Месси прокомментировал решение полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса покинуть каталонский клуб.
Месси обратился к Бускетсу, объявившему об уходе из «Барселоны»
  • Gettyimages.ru

«На поле ты всегда под номером пять, но на самом деле как игрок и как человек ты все десять. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего на новом этапе. Спасибо за то, что ты сделал на поле и вне его», — написал Месси в социальных сетях.

Действующее соглашение 34-летнего игрока с каталонцами истекает в июне 2023 года.

Бускетс выступает за «Барселону» с 2008 года. Всего за клуб полузащитник провёл 721 матч, забил 18 мячей и сделал 45 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Роберто станет новым капитаном «Барселоны» после ухода Бускетса.

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