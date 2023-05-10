Месси обратился к Бускетсу, объявившему об уходе из «Барселоны»

Нападающий ПСЖ Лионель Месси прокомментировал решение полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса покинуть каталонский клуб.

«На поле ты всегда под номером пять, но на самом деле как игрок и как человек ты все десять. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего на новом этапе. Спасибо за то, что ты сделал на поле и вне его», — написал Месси в социальных сетях.

Действующее соглашение 34-летнего игрока с каталонцами истекает в июне 2023 года.

Бускетс выступает за «Барселону» с 2008 года. Всего за клуб полузащитник провёл 721 матч, забил 18 мячей и сделал 45 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Роберто станет новым капитаном «Барселоны» после ухода Бускетса.