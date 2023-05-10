Diari ARA: Роберто станет новым капитаном «Барселоны» после ухода Бускетса
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По информации Diari ARA, игрок получит капитанскую повязку от Серхио Бускетса, который в скором времени покинет клуб.
Действующее соглашение 34-летнего игрока с каталонцами истекает в июне 2023 года.
Бускетс выступает за «Барселону» с 2008 года. Всего за клуб полузащитник провёл 721 матч, забил 18 мячей и сделал 45 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Барселона» в ближайшее время официально объявит об уходе Бускетса.