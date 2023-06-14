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В «Фенербахче» опровергли информацию об интересе к Чалову

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Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки отреагировал на новость, что турецкий клуб проявляет интерес к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.
В «Фенербахче» опровергли информацию об интересе к Чалову
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Это совсем неправда», — цитирует Баки «Спорт-Экспресс».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, в число клубов, которые претендуют на россиянина, входят «Галатасарай» и «Фенербахче».

В прошедшем сезоне 25-летний игрок провёл за ЦСКА 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем Чалова.

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