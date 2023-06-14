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Сперцян — об интересе «Марселя» и «Аякса»: на данный момент все мысли о «Краснодаре»

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об интересе к нему со стороны «Марселя» и «Аякса».
Сперцян — об интересе «Марселя» и «Аякса»: на данный момент все мысли о «Краснодаре»
  • РИА Новости

«Ничего не знаю об интересе «Марселя» и «Аякса», честно. Я готовился к игре. Матч всей моей карьеры за весь этот период был здесь. Ребята посоветовали не обращать внимания. На данный момент все мысли о «Краснодаре». Хотел бы попробовать себя в Европе? Уже говорил», — цитирует Сперцяна «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Сперцян забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах за «быков» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Как сообщает De Telegraaf, спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат уже обратился в агентство, представляющее интересы 23-летнего армянина. По информации источника, сумма возможного трансфера может составить €9 млн.

Ранее Сперцян заявил, что команда до последнего верила в победу в суперфинале Кубка России по футболу.

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