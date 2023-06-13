Слухи о Виллиане, переговоры по Глебову, возможный уход Николсона и Зиньковского: «Спартак» активно начал межсезонье

«Спартак» приступил к работе по формированию состава на будущий сезон. По информации СМИ, московский клуб рассчитывает пополнить обойму экс-нападающим «Челси» Виллианом и форвардом «Труа» Мама Бальде, а также усилить опорную зону за счёт приобретения полузащитника «Ростова» Данила Глебова. В то же время стан десятикратных чемпионов России могут покинуть потерявший доверие главного тренера Шамар Николсон и Антон Зиньковский, в услугах которого заинтересован «Локомотив».

Несмотря на не самое удачное выступление в концовке сезона и поражение в борьбе за серебряные медали РПЛ, «Спартак» остаётся самым обсуждаемым клубом России. И пусть сейчас десятикратные чемпионы страны находятся в отпуске, слухи вокруг команды не утихают. В частности, активно обсуждаются вопросы комплектования состава, причём говорится как о возможных приобретениях, так и о потенциальных потерях красно-белых.

Пока сообщается о возможном уходе сразу двух важных представителей атакующей линии. Речь идёт об Антоне Зиньковском и о Шамаре Николсоне. И если в первом случае причина кроется в интересе со стороны одного из клубов РПЛ, то во втором — в отсутствии доверия со стороны главного тренера. Ещё в начале июня появилась информация, что Гильермо Абаскаль не рассчитывает на нападающего, о чём он якобы сказал ему лично и попутно посоветовал заняться поиском нового места работы.

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Позиции Николсона в «Спартаке» пошатнулись после прихода Кейта Бальде, не только ставшего главным сменщиком Александра Соболева, но временами выигрывавшего конкуренцию за место в основе. Реноме ямайца подпортила и продолжительная дисквалификация за участие в массовой драке во встрече Кубка России с «Зенитом», из-за чего тот пропустил плей-офф турнира и не смог помочь партнёрам побороться за трофей. Как итог — не самый удачный сезон, по результатам которого он записал себе в актив лишь четыре гола и две передачи во всех соревнованиях. И это при крайне низком уровне реализации. Если брать в расчёт РПЛ, то по соотношению между ожидаемыми (xG) и реальными забитыми мячами Шамар является худшим в команде.

И хотя сейчас многие покидают чемпионат России, даже несмотря на наличие действующих соглашений, Николсон занимает иную позицию. По сведениям Metaratings, он не планирует уходить из «Спартака» в ближайшем будущем. Правда, причина не в любви к столице или верности прославленному коллективу, а в деньгах. Форвард получает около €1,8 млн в год без учёта бонусов, а схожих по уровню гонорара предложений ему пока не поступало. Поэтому не стоит исключать, что ямаец приложит все усилия, чтобы вернуть расположение наставника и доработать до конца контракт, истекающий летом 2026 года.

Что касается Зиньковского, то в СМИ говорят об интересе к нему со стороны «Локомотива». И хотя в стане железнодорожников эту информацию не подтвердили, опровергать её тоже не стали.

«Это лишь слухи, мы их не комментируем», — цитирует «Матч ТВ» спортивного директора клуба Дмитрия Ульянова.

В то же время желание пополнить обойму таким ярким атакующим футболистом вполне объяснимо. В прошедшем сезоне Зиньковский хоть и не сумел стать одним из основных в «Спартаке», но завершил его с довольно неплохими показателями. В 37 матчах он отметился тремя голами и семью передачами, хотя провёл на поле лишь 1661 минуту во всех турнирах. Для сравнения: год назад он только в РПЛ отыграл за «Крылья Советов» в полтора раза больше времени (2454).

Проблема в том, что в «Локомотиве» Антону будет крайне непросто пробиться в старт, ведь конкуренция на его позиции очень высока. Место на левом фланге нападения прочно занято молодым и талантливым Сергеем Пиняевым, там же предпочитает действовать и Франсуа Камано, а в последнее время Михаил Галактионов пробовал в этой роли и Антона Миранчука с Рифатом Жемалетдиновым. А ведь, помимо них, есть ещё Вильсон Изидор и Педриньо, права на которого по-прежнему принадлежат красно-зелёным. Поэтому крайне сложно сказать, есть ли смысл Зиньковскому менять одну столичную команду на другую, если и там ему не гарантирован статус основного. В лучшем случае он вновь будет игроком подмены, а в худшем и вовсе может осесть в запасе.

Кроме того, нелогичной видится продажа Зиньковского и для самого «Спартака». Особенно в свете проблем вокруг Квинси Промеса. Уже 19 июня суд Амстердама должен вынести решение по делу о нападении футболиста на двоюродного брата, по итогам которого нидерландец может быть осуждён на два года тюрьмы. И это не считая подозрений в причастности к наркоторговле.

В связи с этим красно-белые активно ищут левого вингера, способного стать заменой Промесу. И хотя в прессе сообщалось, что в приоритете подписание левоногого футболиста в возрасте от 23 до 28 лет, появились слухи о переговорах с опытнейшим Виллианом. Известный по выступлениям за «Челси», лондонский «Арсенал» и «Анжи» бразилец последний год провёл в «Фулхэме» и набрал 11 очков по системе «гол + пас» в АПЛ (по данным Transfermarkt). И это в 34 года.

По словам журналиста Павла Городницкого, «Спартак» уже предложил ему контракт с зарплатой €3 млн в год, однако сам форвард запросил на €2 млн больше. И соглашаться на такие требования более чем рискованно. Пусть Виллиан и остаётся классным исполнителем, в истории РПЛ неоднократно были случаи, когда звёзды по приезде в Россию снижали к себе требования и переставали демонстрировать присущий им уровень. Плюс лишь в том, что приобретение бразильца обойдётся бесплатно: в конце июня он станет свободным агентом.

Однако не только Виллиан привлекает внимание селекционеров «Спартака». Продолжает развиваться история с возможным трансфером полузащитника «Ростова» Данила Глебова. Красно-белые намеревались купить его ещё осенью 2021-го, но тогда сторонам не удалось договориться. С тех пор опорник стал неотъемлемой частью коллектива Валерия Карпина и основным в сборной России, а его рыночная стоимость существенно выросла — с €4 млн до €7 млн. И нынешним летом москвичи могут предпринять ещё одну попытку заполучить игрока.

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Но, как и два года назад, камнем преткновения остаётся высокий ценник. «Ростов» рассчитывает выручить за одного из своих лидеров €10 млн, в то время как «Спартак» не хочет переплачивать. А это может не устроить жёлто-синих, в последнее время испытывающих сложности с приглашением качественных исполнителей. Кроме того, есть сложности и в плане переговоров по контракту. По данным СМИ, сам Глебов рассчитывает получать на новом месте €1,8—2 млн в год, а десятикратные чемпионы страны готовы платить ему не более €1,5 млн.

Поэтому не исключено, что «Спартак» может вновь отказаться от кандидатуры Глебова и сосредоточиться на других. И это может быть вполне логичным решением, ведь по уровню он не сильно превосходит имеющихся в распоряжении Абаскаля игроков. Те же Руслан Литвинов и Кристофер Мартинс Перейра в целом смотрятся весьма прилично и вряд ли сильно уступят ему, как и опытный Роман Зобнин с заметно прибавившим Данилом Пруцевым.

На этом фоне гораздо более важной видится покупка форварда, особенно в случае потенциального ухода Николсона и проблем Промеса. Если верить СМИ, внимание селекционеров «Спартака» сосредоточено на Тео Бонгонда из «Кадиса» и Мама Бальде из «Труа». Первый записал на свой счёт четыре гола и три передачи в Примере, в то время как 27-летний уроженец Гвинеи-Бисау и вовсе провёл лучший сезон в карьере, отгрузив 12 мячей и отдав четыре передачи в Лиге 1.

Пока «Спартак» не контактировал с Бальде, но, по сведениям Metaratings, тот не исключает возможности переезда в Россию. И если этот трансфер всё же состоится, то Абаскаль наконец получит в своё распоряжение скоростного форварда, отличающегося по стилю игры от Николсона и Соболева, что добавит вариативности нападению красно-белых.