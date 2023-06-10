Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Ветеран ЦСКА Пономарёв назвал футболиста «Спартака» Промеса пижоном

Короткая ссылка
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.
Ветеран ЦСКА Пономарёв назвал футболиста «Спартака» Промеса пижоном
  • РИА Новости

«Промес — это дешёвое повидло, пижон. Этот сыграет пару матчей, забьёт один, ну, может, два мяча. Я вижу всё по его манере игры и физиономии», — приводит слова Пономарёва Legalbet.

Экс-защитник отметил, что у 31-летнего нидерландца есть африканские корни.

«Промес хоть откуда родом‑то? Нидерланды? У него, конечно, есть африканские корни. Что африканцы, что южноамериканцы — пижонистые. И этот тоже высокого мнения о себе», — сказал он.

В прошедшем сезоне Промес забил 25 мячей и отдал десять результативных передач в 37 матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» направил жалобу в апелляционный комитет Российского футбольного союза по поводу решения о дисквалификации нападающего Александра Соболева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить