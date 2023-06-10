Ветеран ЦСКА Пономарёв назвал футболиста «Спартака» Промеса пижоном

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Промес — это дешёвое повидло, пижон. Этот сыграет пару матчей, забьёт один, ну, может, два мяча. Я вижу всё по его манере игры и физиономии», — приводит слова Пономарёва Legalbet.

Экс-защитник отметил, что у 31-летнего нидерландца есть африканские корни.

«Промес хоть откуда родом‑то? Нидерланды? У него, конечно, есть африканские корни. Что африканцы, что южноамериканцы — пижонистые. И этот тоже высокого мнения о себе», — сказал он.

В прошедшем сезоне Промес забил 25 мячей и отдал десять результативных передач в 37 матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» направил жалобу в апелляционный комитет Российского футбольного союза по поводу решения о дисквалификации нападающего Александра Соболева.