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«Спартак» отправил в РФС жалобу по поводу дисквалификации Соболева на четыре игры

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Московский «Спартак» направил жалобу в апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) по поводу решения о дисквалификации нападающего Александра Соболева.
«Спартак» отправил в РФС жалобу по поводу дисквалификации Соболева на четыре игры
  • РИА Новости

«Апелляционный комитет РФС получил жалобу от «Спартака» по дисквалификации Александра Соболева», — цитирует пресс-службу коммуникаций РФС РИА Новости

24 мая стало известно, что Соболева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Также КДК РФС принял решение отменить красную карточку игрока армейцев.

В активе Соболева 15 мячей и девять голевых передач в 32 матчах за сезон-2022/23. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение применить санкции к Роше.

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