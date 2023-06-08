КДК РФС оштрафовал Рошу на 50 тысяч рублей за грубое высказывание в адрес Соболева

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение применить санкции к полузащитнику ЦСКА Виллиану Рошу.

«Мы получили заключение в Бразилии по поводу высказывания Роши. Игрок сказал слово «клоун», но оно не является оскорбительным. При этом в заключении сказано, что высказывание было грубым. Мы посчитали, что Роша, как спортсмен, не должен так себя вести. Роша оштрафован на 50 тысяч рублей», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

После матча Роша заявил, что для него Соболев является «клоуном». «Спартак» обратился к КДК РФС с просьбой рассмотреть эти слова защитника.

После скандального дерби Соболева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ за неприличный жест в адрес Роши. Также КДК принял решение отменить красную карточку игрока армейцев, полученную в матче.

Ранее в «Спартаке» назвали фантазиями слова защитника ЦСКА Роши о провокациях Соболева.