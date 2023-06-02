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В «Спартаке» назвали фантазиями слова защитника ЦСКА Роши о провокациях Соболева

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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слова защитника ЦСКА Виллиана Роши о ситуации во время московского дерби со «Спартаком» в 28-м туре РПЛ.
В «Спартаке» назвали фантазиями слова защитника ЦСКА Роши о провокациях Соболева
  • Gettyimages.ru

«Две недели прошло после нашей победы, а коллеги никак не отпустят ситуацию. Комментировать фантазии Роши нет смысла», — приводит слова Зеленова РБК.

24 мая стало известно, что нападающего «Спартака» Александра Соболева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ за неприличный жест в адрес Роши. Также КДК РФС принял решение отменить красную карточку игрока армейцев.

Ранее Роша заявил, что Соболев постоянно его провоцировал в матче ЦСКА со «Спартаком».

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