В «Спартаке» назвали фантазиями слова защитника ЦСКА Роши о провокациях Соболева
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«Две недели прошло после нашей победы, а коллеги никак не отпустят ситуацию. Комментировать фантазии Роши нет смысла», — приводит слова Зеленова РБК.
24 мая стало известно, что нападающего «Спартака» Александра Соболева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ за неприличный жест в адрес Роши. Также КДК РФС принял решение отменить красную карточку игрока армейцев.
Ранее Роша заявил, что Соболев постоянно его провоцировал в матче ЦСКА со «Спартаком».