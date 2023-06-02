Роша заявил, что Соболев постоянно его провоцировал в матче ЦСКА со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал свою версию ситуации во время московского дерби со «Спартаком» (1:2) в 28-м туре РПЛ.

«Соболев продемонстрировал этот жест в первый раз гораздо раньше удаления. Пытался обратить внимание бокового судьи. Затем он пробегал и агрессивно жестикулировал. Он постоянно меня провоцировал, когда пробегал рядом, издавал ухающие звуки — «У-у-у»», — приводит слова Роши пресс-служба клуба.

Роша отметил, что то, что он повторил этот жест, было его попыткой объяснить судье поступок Соболева.

24 мая стало известно, что нападающего «Спартака» Александра Соболева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ за неприличный жест в адрес Роши. Также КДК РФС принял решение отменить красную карточку игрока армейцев.

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит слова Роши в адрес Соболева.