Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Роша заявил, что Соболев постоянно его провоцировал в матче ЦСКА со «Спартаком»

Короткая ссылка
Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал свою версию ситуации во время московского дерби со «Спартаком» (1:2) в 28-м туре РПЛ.
Роша заявил, что Соболев постоянно его провоцировал в матче ЦСКА со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Соболев продемонстрировал этот жест в первый раз гораздо раньше удаления. Пытался обратить внимание бокового судьи. Затем он пробегал и агрессивно жестикулировал. Он постоянно меня провоцировал, когда пробегал рядом, издавал ухающие звуки — «У-у-у»», — приводит слова Роши пресс-служба клуба.

Роша отметил, что то, что он повторил этот жест, было его попыткой объяснить судье поступок Соболева.

24 мая стало известно, что нападающего «Спартака» Александра Соболева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ за неприличный жест в адрес Роши. Также КДК РФС принял решение отменить красную карточку игрока армейцев.

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит слова Роши в адрес Соболева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить