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РФС рассмотрит слова Роши в адрес Соболева

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит слова защитника ЦСКА Виллиана Роши в адрес нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Получили заключение по Роше из бразильского института спортивного права, чтобы принять решение по его послематчевым словам», — приводит слова Григорьянца РИА Новости.

Вопрос будет рассмотрен 8 июня.

После матча 28-го тура РПЛ Роша заявил, что Соболев для него «является клоуном».

24 мая стало известно, что нападающего «Спартака» Александра Соболева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Также КДК РФС принял решение отменить красную карточку игрока армейцев.

Ранее член ЭСК Александр Гвардис рассказал, как рассматривался эпизод с отменой красной карточки защитника ЦСКА Виллиана Роши

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