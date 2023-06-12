Сперцян заявил, что его переход в «Спартак» или «Зенит» невозможен

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о невозможности перехода в другие российские клубы.

«Не рассматривал и не буду рассматривать предложения от российских клубов. Если поступят предложения от «Зенита» и «Спартака»? Скажу им «нет», конечно. Мой переход невозможен. Это моё отношение к «Краснодару», благодарность за то, что люди делают для меня», — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сперцян забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах за «быков» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Как сообщает De Telegraaf, спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат уже обратился в агентство, представляющее интересы 23-летнего армянина. По информации источника, сумма возможного трансфера может составить €9 млн.

Ранее Сперцян заявил, что команда до последнего верила в победу в суперфинале Кубка России по футболу.