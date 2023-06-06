Ошибки Сафонова, ненадёжность Чернова и молчание Агаларова и Писарского: главные разочарования минувшего сезона РПЛ

В завершившемся сезоне РПЛ многие футболисты сыграли хуже, чем ожидалось. Экс-лучший бомбардир Гамид Агаларов отличился всего три раза, а Владимир Писарский, завершивший первую часть с 14 голами, после перехода в «Крылья Советов» не забил ни разу. Арсен Захарян и Денис Макаров резко сбавили после смены главного тренера в «Динамо». Зелимихан Бакаев осел на скамейке запасных «Зенита» в компании с Александром Ерохиным и Алексеем Суторминым. Матвей Сафонов чаще остальных вратарей совершал результативные ошибки, а Никита Чернов не добавил надёжности обороне «Спартака». О главных разочарованиях чемпионата России — в материале RT.

Нападающие без голов

В прошлом сезоне Гамид Агаларов стал главным открытием РПЛ несмотря на то, что «Уфа» вылетела в Первую лигу. Он забил 19 мячей и финишировал на первой строчке в гонке лучших бомбардиров турнира. Казалось, интерес к нему обязаны проявить отечественные гранды, но предложений от них форвард не дождался и перешёл в «Ахмат».

Однако первый сезон на новом месте полностью ушёл на адаптацию: для сравнения в чемпионате новичок отличился всего трижды и только восемь раз вышел на поле в старте. Как Андрей Талалаев, так и Сергей Ташуев предпочитали ему Мохамеда Конате, который в отличие от конкурента, регулярно огорчал соперников.

Нападающий закономерно потерял уверенность в себе, а это сказалось на реализации. Если год назад он использовал даже неочевидные моменты, то теперь промахивался из выгоднейших позиций. Чего стоит хотя бы шанс в концовке встречи с «Факелом», когда Агаларов бил по пустым воротам с нескольких метров, но попал в защитника.

С Владимиром Писарским такая метаморфоза произошла в рамках одного чемпионата. В первой его части уроженец Крыма приятно удивлял болельщиков и тащил за собой «Оренбург». В 15 матчах национального первенства он нанёс 14 точных ударов и вёл борьбу за звание лучшего снайпера РПЛ с Квинси Промесом.

Однако переход зимой в «Крылья Советов» себя не оправдал. Во-первых, нападающий совсем перестал забивать — в 11 матчах не сделал этого ни разу, во-вторых, был вынужден включиться в изнурительную борьбу за выживание. Причём в отличие от Агаларова Писарский не может пожаловаться на недостаток практики, так как в составе самарцев лишь дважды остался в запасе в РПЛ.

Но объединяет их с коллегой резкое падение реализации. В «Оренбурге» показатель ожидаемых голов составил (xG) 8,27, а в «Крыльях» — 1,58. Самих моментов тоже стало намного меньше. Неудивительно, что агент футболиста Виктор Панченко в какой-то момент назвал трансфер подопечного ошибкой.

Сборники в запасе чемпиона

Летом 2022-го переход Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит» наделал много шума. Один из самых ярких вингеров страны не побоялся перейти в стан принципиального соперника и горел желанием навязать конкуренцию легионерам петербуржцев. Спустя год вокруг россиянина — абсолютная тишина. Болельщики, как это было в «Спартаке», даже не спорят, насколько закономерно его отсутствие в старте. Складывается впечатление, что хавбека просто нет в команде.

В первой части Зелимхан ещё выходил на замены и даже в первый и последний раз попал в основу на игру РПЛ, причём на важнейшую встречу с ЦСКА. Однако в дальнейшем получал всё меньше времени, а весной вовсе провёл на поле в национальном первенстве четыре минуты, зато стал чемпионом России. Речи о том, чтобы выиграть конкуренцию у Малкома на правом краю атаки, не шло, а на противоположном Сергей Семак предпочитал Андрея Мостового. В Кубке страны россиянин, напротив, был футболистом основы и даже отличился в матчах с «Волгой» и «Динамо».

С аналогичной проблемой столкнулись и другие отечественные исполнители «Зенита», которые ещё в позапрошлом сезоне были важными игроками ротации — Александр Ерохин и Алексей Сутормин. Тогда оба зачастую подменяли травмированных лидеров, например, последний был способен сыграть как на краю обороны, так и в полузащите. Летом Сутормин, всего два года назад носивший капитанскую повязку в сборной России, в связи с повреждением Вячеслава Караваева появлялся на правом краю защиты, но затем прочно осел в запасе. Ерохин же, как и Бакаев, лишь раз вышел на поле с первых минут в РПЛ, а в общей сложности провел на нём лишь 248 минут.

Сбавившая молодёжь в «Динамо»

Совсем недавно «Динамо» под руководством Сандро Шварца с большим количеством молодых россиян в составе вызывало симпатии болельщиков. Главной же звездой бело-голубых заслуженно считался Арсен Захарян. Неслучайно, предметный интерес к нему проявлял «Челси». Однако до перехода дело летом 2022-го так и не дошло, и после этого игра хавбека померкла.

С одной стороны, в завершившемся сезоне он набрал не намного меньше очков, чем в предыдущем — 13 (4 + 9) против 15 (7 + 8). А снижение результативности можно объяснить изменением тактики при Славише Йокановиче и перемещением футболиста чуть ниже с наделением большим объёмом черновой работы. С другой, из действий Арсена исчезла некая лёгкость и магия, когда зрители не знали, что он предпримет в следующий миг, и восторгались нестандартным мышлением. Особенно тяжело Захарян выглядел в первой части сезона, когда выдал безголевую серию длиной в три месяца. Впрочем, сам футболист подчёркивал, что несостоявшийся переезд в Англию на него не повлиял.

Но чуть ли не больше остальных регрессировал Денис Макаров. При Шварце он становился проблемой для всех оппонентов на правом краю, смело шёл в обводку и бил по воротам с любимой левой, а при потере старательно включался в прессинг. В минувшем сезоне он по сравнению с предыдущим сбавил по всем ключевым показателям — удары (1,6 против 2,3), пасы под удар (0,8 против 1,2), попытки дриблинга (0,9 против 1,7). А весной Макаров вовсе лишился места в основе.

Спад именитых ветеранов

Резко сбавили и некоторые опытные исполнители. На первое место среди них можно поставить Дениса Глушакова. В позапрошлом сезоне он вёл за собой скромные «Химки» и своими десятью голами во многом позволил им остаться в элитном дивизионе. А вот минувший розыгрыш РПЛ 36-летний хавбек едва ли способен занести себе в актив.

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Обвинять его в провале подмосковного коллектива сложно, поскольку внутри царил бардак, а углядеть логику в решениях руководства порой было сложно. Но и сам он явно действовал ни на том уровне, что прежде, и не отличился ни разу. Запомнился чемпион России лишь публичным конфликтом со Спартаком Гогниевым. В матче с «Динамо», проигранном со счётом 1:6, тренер заменил его ещё в первом тайме и проводил в раздевалку нецензурной тирадой. В начале января контракт с футболистом расторгли.

Вскоре Денис подписал соглашение с «Нижним Новгородом» до конца сезона с возможностью пролонгации на год, но там не стал твёрдым игроком основы. Ничего не изменилось и с приходом Сергея Юрана, хорошо знакомого ему по работе в «Химках». Напротив, удачный отрезок на финише нижегородцы выдали без новичка.

А вот другой экс-футболист «Спартака» Илья Кутепов откровенно провалился. В отличие от бывшего партнёра он покинул стан красно-белых лишь в 2022-м. Вскоре защитник пополнил состав «Торпедо». Казалось, это неплохое усиление для автозаводцев. Во-первых, не так давно он являлся основным игроком «Спартака» и сборной России, во-вторых, был относительно молод — ему ещё не исполнилось 30 лет.

Увы, ничего не получилось как у чёрно-белых, так и у уроженца Ставрополя. Большую часть осени Кутепов пропустил из-за травмы. Весной он вернулся в обойму, но почти не выходил на поле, проиграв конкуренцию. А в апреле Пеп Клотет отстранил его от работы с основой. В июне же дороги игрока и клуба окончательно разошлись.

Ошибки вратарей

Завершившийся розыгрыш национального первенства вышел неоднозначным для Матвея Сафонова. С одной стороны, он регулярно выручал партнёров и занял третье место в лиге как по количеству сейвов (101), так и по среднему проценту отражённых выстрелов (74,3%). Вместе с тем вратарь «Краснодара» оказался на первой строчке по результативным ошибкам — четыре. Особенно запомнилась помарка в матче последнего тура РПЛ с «Ахматом», когда голкипер попытался убрать финтом стелившегося в подкате оппонента, но не рассчитал и потерял мяч. В результате грозненцы сравняли счёт, а спустя несколько минут вышли вперёд. «Быки» спаслись лишь ценой невероятных усилий.

После этого Матвей рискует не попасть в основу на финал Кубка России с ЦСКА, ведь в мае Владимир Ивич в двух встречах попробовал в деле Станислава Агкацева, и тот не пропустил ни разу, а во встрече с армейцами совершил несколько ярких сейвов. Вероятно, на настроении первого номера сказываются проблемы в личной жизни, поскольку в настоящий момент он судится с бывшей женой.

Застопорился прогресс и другого молодого вратаря — Даниила Худякова. Ещё при Маркусе Гисдоле он вытеснил из основы «Локомотива» самого Маринато Гильерме и первую часть РПЛ-2022/23 провёл в ранге незаменимого. В 14 встречах юноша пропустил 30 мячей. Разумеется, не обошлось без ошибок, но он регулярно спасал. К зимней паузе в чемпионате по количеству суперсейвов (26) Худяков уступал только Сафонову (34). Однако с приходом Ильи Лантратова подающий надежды голкипер перестал получать практику, и неслучайно появились слухи, что железнодорожники готовы его продать.

Не оправдавшие надежд защитники

Применительно к обороне «Спартака» сложно предъявлять персональные претензии. Однако то, что покупка Никиты Чернова себя не оправдала, остаётся фактом. Изначально было непонятно, потянет ли он такой высокий уровень, и закончившийся сезон скорее дал отрицательный ответ.

Если изучать основные статистические метрики, кажется, всё не так плохо. Например, по среднему количеству выигранных верховых единоборств (1,4) защитник делит второе место в команде с Кристофером Мартинсом Перейрой и опережает всех конкурентов по позиции. А по числу перехватов (1,2) он располагается на третьей строчке вместе с Русланом Литвиновым и Романом Зобниным.

Но в матчах с сильными соперниками класса Чернова не хватает, и он начинает совершать помарки. Особенно запомнился эпизод из встречи с «Зенитом» в первом круге, когда Никита потерял мяч на подаче углового и позволил Деяну Ловрену сравнять счёт. Весной также не обошлось без недочётов. Например, в противостоянии с «Краснодаром» он проиграл позицию Джону Кордобе и дал ему замкнуть прострел, а в дерби с ЦСКА не помешал Фёдору Чалову отдать результативную скидку. К тому же футболист не лучшим образом начинает атаки, а потому Гильермо Абаскаль предпочитает использовать в паре с Георгием Джикия Литвинова.

Но если Чернов хотя бы регулярно играл, то у Егора Сорокина год ушёл насмарку. Центральный защитник, в 2018-м успевший дебютировать в сборной России, оказался почти не востребован в «Краснодаре» несмотря на массовый отъезд легионеров. Александр Сторожук доверял дуэту Вячеслав Литвинов — Кайо Панталеан. А с возвращением Хуниора Алонсо россиянин окончательно перестал выходить на поле и вдобавок получил повреждение.