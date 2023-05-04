Агаларов считает, что «Ахмат» может побороться за попадание в тройку в РПЛ
- РИА Новости
«Мы внутри знаем, на что способны, что мы можем. Хотим забраться ещё выше.
В нынешних реалиях, думаю, можно побороться за третье, почему нет?» — приводит слова Агаларова «Матч ТВ».
В текущем сезоне «Ахмат» набрал 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. От идущего на третьем месте «Спартака» команда отстаёт на девять очков.
Ранее сообщалось, что семеро футболистов из РПЛ вошли в рейтинг лучших молодых дриблёров мира по версии CIES.