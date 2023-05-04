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Агаларов считает, что «Ахмат» может побороться за попадание в тройку в РПЛ

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Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов считает, что команда может побороться за третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Агаларов считает, что «Ахмат» может побороться за попадание в тройку в РПЛ
  • РИА Новости

«Мы внутри знаем, на что способны, что мы можем. Хотим забраться ещё выше.

В нынешних реалиях, думаю, можно побороться за третье, почему нет?» — приводит слова Агаларова «Матч ТВ».

В текущем сезоне «Ахмат» набрал 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. От идущего на третьем месте «Спартака» команда отстаёт на девять очков.

Ранее сообщалось, что семеро футболистов из РПЛ вошли в рейтинг лучших молодых дриблёров мира по версии CIES.

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