Дубль Чалова, осечка Промеса, ляп Сафонова и месть Юрана: чем завершился чемпионат России по футболу

Дубль Фёдора Чалова помог ЦСКА разгромить «Ростов» и впервые с 2018-го завоевать серебряные медали чемпионата России по футболу. «Крылья Советов» обыграли «Спартак» и сохранили прописку в элитном дивизионе, при этом Квинси Промес не реализовал второй пенальти подряд. «Краснодар» не сумел потеснить «Ахмат» с пятой строчки из-за грубой ошибки Матвея Сафонова в очном противостоянии. А «Пари НН» одолел «Химки», но не смог избежать участия в стыках. Чем запомнился 30-й тур РПЛ — в материале RT.

Крушение «Ростова» в Москве

В центральном матче заключительного тура РПЛ сошлись претенденты на медали ЦСКА и «Ростов». Занимающих второе место армейцев устраивала и ничья, в случае если «Спартак» не обыграет «Крылья Советов», а вот южанам необходимо было набирать три очка. Казалось, болельщики на «ВЭБ Арене» станут свидетелями жаркого противостояния.

Однако на деле интрига умерла ещё в первом тайме. Уже на девятой минуте гости сами «привезли» себе мяч, когда неудачно разыграли его от собственных ворот. В результате Даниил Уткин после паса Сергея Песьякова фактически вывел Хесуса Медину на рандеву с вратарём. Вскоре Павел Кукуян, посмотрев повтор, назначил пенальти за фол Александра Селявы, наступившего на ногу Фёдору Чалову. Сам пострадавший и реализовал 11-метровый.

Далее красно-синие спокойно отличились ещё дважды. Сначала Виллиан Роша после подачи углового отправил снаряд в сетку. Егор Голенков пытался подстраховать Песьякова, но лишь подправил мяч в створ. А затем Чалов замкнул подачу с левого фланга и оформил дубль. Это позволило нападающему с 19 голами завершить чемпионат на третьем месте в гонке бомбардиров. Всего на один точный удар он отстал от Квинси Промеса и на четыре — от Малкома.

Во втором тайме москвичи спокойно удерживали устраивающую их разницу в счёте. Однако не обошлось без пары ложек дёгтя. На 78-й минуте Евгений Чернов коварным выстрелом низом пробил Игоря Акинфеева и не позволил ему отыграть на ноль. А ещё в перерыве из-за травмы заменили Константина Кучаева. Хавбек даже не сумел покинуть поле самостоятельно. Однако это не помешало ЦСКА впервые с 2018-го завоевать серебряные медали РПЛ.

Спасение «Крыльев Советов» в Самаре

«Спартак» подошёл к матчу с «Крыльями Советов» с большими потерями в составе. Помимо травмированного и дисквалифицированного Александра Соболева, выбыли из строя Александр Селихов и Алексис Дуарте. А капитан Георгий Джикия и нападающие Шамар Николсон и Бальде Кейта остались на скамейке запасных. В результате на острие атаки расположился Промес, а в центре обороны дуэт сформировали Руслан Литвинов и Никита Чернов.

Несмотря на кадровые сложности, подопечные Гильермо Абаскаля в первой половине упустили массу моментов. Один Промес имел несколько потрясающих шансов. Например, после его обводящего выстрела в дальнюю девятку партнёров выручил Евгений Фролов. Дважды на помощь голкиперу приходили стойки. Михаил Игнатов в дебюте угодил в крестовину, а Антон Зиньковский незадолго до перерыва — в перекладину.

Впрочем, хозяева также отвечали контратаками и тревожили Александра Максименко. Чего стоит его эффектный сейв после выстрела Сергея Бабкина из-за пределов штрафной в дальнюю девятку. Страсти постепенно накалялись. После одного из жёстких стыков Джикия на бровке вступил в спор с главным арбитром Алексеем Амелиным и получил от него сначала жёлтую, а затем красную карточку.

Сразу после перерыва подопечные Игоря Осинькина неожиданно открыли счёт. Причём гол Бенхамина Гарре получился эффектным. Воспитанник «Манчестер Сити» ушёл от Романа Зобнина, а уже в штрафной пробросил мяч между двумя соперниками благодаря удачному рикошету. Следом он подработал снаряд под левую и точно пробил в дальний угол.

Но сам же аргентинец вскоре едва не лишил команду преимущества, когда нечаянно сыграл рукой, бросившись под выстрел Кристофера Мартинса Перейры. Получив подсказку от помощников, Амелин отправился к монитору и указал на точку. Однако Промес умудрился не реализовать второй пенальти подряд. Нидерландец пробил в левый от себя угол на удобной высоте, и Фролов спас команду.

Поймав кураж, он совершил ещё несколько сейвов и позволил самарцам завершить сезон РПЛ на 12-й строчке и избежать участия в стыках. Великолепные действия резервного вратаря особенно удивляют ещё и с той точки зрения, что почти весь чемпионат он просидел в запасе. Однако в концовке из-за травмы Евгения Ломаева он занял место на последнем рубеже и оформил два «сухаря». «Спартак» же не сильно расстроился из-за поражения, так как остался на третьем месте.

Поражение «Факела» в Санкт-Петербурге

Подняться на 12-ю позицию «Крылья» сумели благодаря поражению «Факела» от «Зенита». У воронежцев изначально было немного шансов на победу, которая была им необходима, чтобы гарантированно избежать попадания в стыки, несмотря на то что петербуржцы вновь обошлись без помощи целого ряда лидеров.

Однако они всё равно владели подавляющим преимуществом и контролировали мяч 63% времени, почти не позволяя соперникам организовывать контрвыпады. Впрочем, и хозяева создали не слишком много моментов, а когда им удавалось проникать в чужую штрафную, выше всяких похвал действовал Илья Свинов.

Но в концовке коллектив Сергея Семака по сложившейся традиции забил. Густаво Мантуан ворвался в штрафную с левого фланга и от лицевой покатил мяч под удар Александру Ерохину. Бразильца в составе сине-бело-голубых следует выделить особенно, ведь с отъездом соотечественников он ведёт партнёров за собой: в последних трёх турах хавбек набрал четыре очка (2 + 2).

13-ю строчку в итоге занял «Нижний Новгород», который в домашних стенах ожидаемо не оставил шансов потерявшим шансы на спасение «Химкам» — 2:0. Чужие ворота поразили Дмитрий Стоцкий и Кирилл Гоцук. Но у главного тренера хозяев Сергея Юрана была собственная мотивация — обыграть бывшую команду, из которой он был уволен летом 2022-го при крайне странных обстоятельствах.

В стыках его ждёт встреча с Дмитрием Парфёновым, который возглавляет «Родину». «Факел» же померится силами с «Енисеем».

Разгром «Динамо» в Оренбурге

Небольшая интрига сохранялась и в борьбе за седьмое место, которое в очной встрече в последнем туре оспорили «Оренбург» и «Динамо». К сожалению для поклонников бело-голубых, даже увольнение Славиши Йокановича не позволило им улучшить своё положение в таблице на финише сезона. За разгромом «Торпедо» последовали поражения от «Локомотива» и «Оренбурга». Только если железнодорожникам команда дала бой, то подопечным Марцела Лички уступила безропотно.

Уже на шестой минуте Брайан Мансилья открыл счёт красивым ударом и вынудил соперников раскрываться и идти вперёд. Хозяевам только это и было нужно. Если бы не Игорь Лещук, они ещё в первом тайме могли довести счёт до крупного. Однако незадолго до перерыва Дмитрий Воробьёв всё же удвоил преимущество. А на 75-й минуте Лукас Вера добавил к результативной передаче точный удар.

Таким образом, «Оренбург» повторил свой лучший результат в истории в РПЛ. В 2019-м они также стали седьмыми. Зато в этом сезоне коллектив Лички занял третью строчку по количеству набранных дома очков (33).

«Динамо» же в итоге опустилось во вторую половину таблицы, поскольку с восьмого места его потеснил «Локомотив», ожидаемо обыгравший «Торпедо» — 3:1. Аутсайдер в первом тайме успешно оборонялся и даже упустил несколько хороших моментов. Но во второй половине красно-зелёные не оставили оппонентам шансов. Егора Бабурина огорчили Наир Тикнизян, Сергей Пиняев и Вильсон Изидор. Француз отличился в седьмом матче подряд после выхода на замену и установил рекорд РПЛ как минимум с 2009-го.

Спасение «Краснодара» в Грозном

Весьма зрелищным вышло и противостояние «Ахмата» и «Краснодара» за попадание в топ-5. Грозненцам для того, чтобы остаться на пятой позиции, требовалось не уступить, и они со своей задачей справились не без помощи гостей. На 66-й минуте подопечные Владимира Ивича открыли счёт. Ильзат Ахметов и Джон Кордоба продрались в чужую штрафную, и последний, получив пас от партнёра, пробил по пустым воротам. Для колумбийца этот гол оказался 14-м в завершившемся розыгрыше национального первенства.

Однако лидировали «быки» недолго. Вскоре грубейшую помарку допустил Матвей Сафонов. Основной вратарь, вернувшийся в старт спустя пару матчей, получил передачу от одноклубника и попытался в стиле Мануэля Нойера красиво убрать прыгнувшего в подкате Ислама Альсултанова, но просчитался. В результате мяч отскочил к Ивану Олейникову, который вывел на удар Владислава Камилова.

Сафонов завершил сезон РПЛ с четырьмя результативными ошибками и стал худшим по этому показателю. Теперь Ивичу предстоит поломать голову, кому доверить место на рубеже в финале Кубка страны: здорово проявившему себя резервисту Станиславу Агкацеву или нестабильному первому номеру.

Более того, вскоре Матвей пропустил ещё один курьёзный мяч, хотя помочь ничем не мог. После выстрела Олейникова из-за пределов штрафной мяч от ноги защитника срикошетил в противоположный угол. Но «Краснодар» ушёл от поражения в добавленное время, причём чужие ворота ударом головой поразил невысокий Олакунле Олусегун.