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Осинькин останется на посту главного тренера «Крыльев Советов» на следующий сезон

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что продолжит руководить самарской командой в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.
Осинькин останется на посту главного тренера «Крыльев Советов» на следующий сезон
  • РИА Новости

«Конечно! Я пока здесь. Вчера такого начитался, что даже не знаю», — ответил Осинькин на вопрос корреспондента «Матч ТВ», остаётся ли он на следующий сезон в «Крыльях».

«Крылья Советов» обыграли московский «Спартак» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Самаре завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 53-й минуте игры забил нападающий Бенхамин Гарре.

«Крылья» заняли по итогам чемпионата 12-е место и сохранили прописку в РПЛ.

Ранее Сергей Гуренко заявил, что «Крылья Советов» могут обыграть «Спартак» в матче РПЛ.

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