Гуренко верит, что «Крылья Советов» могут обыграть «Спартак» в матче РПЛ

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что самарские «Крылья Советов» могут добыть три очка в матче 30-го тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».

«К сожалению, красно-белые в текущем сезоне крайне нестабильны. Вспомните, как в начале мая они отдали очки «Химкам», а в апреле вылетели из Кубка, уступив «Акрону». «Крылья» же устроит только победа, и настрой будет соответствующий. Располагающийся строчкой выше «Факел» померится силами с «Зенитом», но едва ли петербуржцы завершат сезон поражением. А потому у самарцев есть все шансы обойти конкурента и избежать стыков. Верю, они в состоянии набрать три очка и оставить десятикратных чемпионов страны ни с чем», — заявил Гуренко RT.

Ранее Гуренко заявил, что матч 30-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Ростовом» получится результативным.