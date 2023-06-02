Гуренко о матче ЦСКА — «Ростов»: будет много моментов и голов
- РИА Новости
«Игра точно получится интересной. Думаю, южане попытаются атаковать. Будет много передач в штрафную и борьбы. С другой стороны, москвичам только того и надо. Они любят использовать пустоты на чужой половине и врываться в свободные зоны. При этом «Ростов» ни в коем случае нельзя назвать закрытым коллективом. Поэтому матч выйдет с большим количеством моментов и голов», — заявил Гуренко RT.
Ранее Гуренко заявил, что «Спартак» остаётся командой настроения.