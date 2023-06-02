Гуренко: «Спартак» остаётся командой настроения, ему не хватает лидеров

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко сравнил психологию поведения футболистов ЦСКА и «Спартака».

«Психология и недооценка. Зато на матчи с прямыми конкурентами мотивации у команды хоть отбавляй. Отсюда победы над «Краснодаром» и ЦСКА и достойная игра в противостоянии с «Зенитом». Когда же красно-белые выходят на поле с пониманием, что класс соперника ниже, им не хватает концентрации. Как только приходит мысль, что можно выиграть на одной ноге, начинаются проблемы. Один не добежал, второй не доработал. Из мелочей и складывается результат», — заявил Гуренко RT.

При этом, по его мнению, подбор футболистов у ЦСКА и «Спартака» плюс-минус одинаковый.

«Но у армейцев есть бойцы по духу, которые других заводят и сами рубятся в каждом туре вне зависимости от того, кто на противоположной половине. А красно-белые остаются командой настроения. Возможно, ей не хватает лидеров. Да, есть Георгий Джикия. Александр Соболев? Не сказал бы. Всё же нападающие — зависимые фигуры. Очень важно, чтобы такой вожак имелся в центре», — добавил Гуренко.

Ранее Валерий Кечинов высказал мнение, что красно-белые неудачно провели сезон-2022/23 в Российской премьер-лиге.