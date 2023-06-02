Кечинов: «Спартак» провалил этот сезон

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов считает, что красно-белые неудачно провели сезон-2022/23 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Результат «Спартака» в этом сезоне оцениваю как отрицательный. В прошлом году, когда чемпионат только начинался, у команды было всё очень хорошо: был результат, был относительно стабильный и хороший футбол. И я думал, что мы будем бороться с «Зенитом» за золотые медали до конца.

Но после сборов «Спартак» как будто подменили. Стали пропускать в каждом матче, куда-то испарился тот комбинационный быстрый футбол, который мы видели в прошлом году. Для меня это до сих пор остаётся загадкой.

Ещё я надеялся на то, что у нас есть хороший шанс выиграть Кубок России и спасти сезон, но красно-белые просто ужасно сыграли с командой Первой лиги «Акрон», вылетев и оттуда. И всё равно у нас оставались шансы на серебро, но после матча с «Пари НН» о серебре, я думаю, можно забыть. Потому что теперь всё в руках ЦСКА», — сказал Кечинов RT.

Ранее Кечинов прокомментировал работу судей Российской премьер-лиги.