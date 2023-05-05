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Кечинов назвал непонятной работу арбитров в РПЛ

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал работу судей Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кечинов назвал непонятной работу арбитров в РПЛ
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

«Что касается судейства в таком матче, как «Зенит» — «Спартак», то я не хочу его никак комментировать по одной простой причине. На сегодняшний день мне непонятно, как работают арбитры. Моменты трактуются по-разному, из-за этого возникает много споров. Разобраться в этом всём очень сложно», — сказал Кечинов RT.

Ранее Кечинов назвал причины, благодаря которым красно-белые способны показать хорошую игру в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом».

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